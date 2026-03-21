  • Главная
  • Новости
Президент поручил ускорить строительство газоэлектростанции в Туркестанской области

Ремонт ТЭЦ города Кентау не проводился более 70 лет. 

Сегодня 2026, 13:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 13:50
Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство газоэлектростанции в регионе, передает BAQ.KZ.

«Были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ города Кентау, ремонт которой не проводился более 70 лет. 

Еще один важный вопрос. Необходимо ускорить строительство в регионе газоэлектростанции, работы по возведению которой затянулись. Поручаю Правительству и «Самрук-Казына» взять эту ситуацию под жесткий контроль.

В области открываются различные промышленные предприятия, что позволяет создавать тысячи рабочих мест. Все это плоды реальной работы.

Я всегда подчеркиваю: если будут сильными регионы – будет крепким и государство. Эта основная формула нашего успеха. Поэтому укрепление региональной экономики и повышение благосостояния народа остаются нашими главными стратегическими целями», - заверил Глава государства. 

Самое читаемое

Наверх