Президент поручил ускорить строительство газоэлектростанции в Туркестанской области
Ремонт ТЭЦ города Кентау не проводился более 70 лет.
Сегодня 2026, 13:50
104Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство газоэлектростанции в регионе, передает BAQ.KZ.
«Были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ города Кентау, ремонт которой не проводился более 70 лет.
Еще один важный вопрос. Необходимо ускорить строительство в регионе газоэлектростанции, работы по возведению которой затянулись. Поручаю Правительству и «Самрук-Казына» взять эту ситуацию под жесткий контроль.
В области открываются различные промышленные предприятия, что позволяет создавать тысячи рабочих мест. Все это плоды реальной работы.
Я всегда подчеркиваю: если будут сильными регионы – будет крепким и государство. Эта основная формула нашего успеха. Поэтому укрепление региональной экономики и повышение благосостояния народа остаются нашими главными стратегическими целями», - заверил Глава государства.
