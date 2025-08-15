Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мир вступил в новую технологическую эпоху, где инновации и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами прогресса, передает BAQ.KZ.

"Понятия “прогрессивная нация” и “технологическая нация” сегодня являются тождественными. Наша задача — адаптироваться к глобальным тенденциям, нарастить темпы цифровой трансформации системы образования", — сказал глава государства.

По его словам, цифровизация и внедрение ИИ помогут преодолеть образовательное неравенство, улучшить качество обучения и создать инклюзивную среду для детей с особыми потребностями. Сегодня более 95% школ страны обеспечены скоростным интернетом, и этот показатель планируется довести до 100%, в том числе с помощью спутниковых технологий.

Токаев подчеркнул, что цифровые решения уже охватывают поступление и перевод в школы и колледжи, а также работают в сервисе Bilim в приложении eGov.

Президент отметил, что учителя должны владеть не только своим предметом, но и современными технологиями. Он поручил обеспечить все школы интерактивным оборудованием, доступом к цифровым платформам и электронным учебникам, а также начать целенаправленное обучение детей навыкам искусственного интеллекта с раннего возраста.