Президент поручил ускорить внедрение искусственного интеллекта в школы
Токаев: "Учитель должен уметь применять новые технологии в практике".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мир вступил в новую технологическую эпоху, где инновации и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами прогресса, передает BAQ.KZ.
"Понятия “прогрессивная нация” и “технологическая нация” сегодня являются тождественными. Наша задача — адаптироваться к глобальным тенденциям, нарастить темпы цифровой трансформации системы образования", — сказал глава государства.
По его словам, цифровизация и внедрение ИИ помогут преодолеть образовательное неравенство, улучшить качество обучения и создать инклюзивную среду для детей с особыми потребностями. Сегодня более 95% школ страны обеспечены скоростным интернетом, и этот показатель планируется довести до 100%, в том числе с помощью спутниковых технологий.
Токаев подчеркнул, что цифровые решения уже охватывают поступление и перевод в школы и колледжи, а также работают в сервисе Bilim в приложении eGov.
Президент отметил, что учителя должны владеть не только своим предметом, но и современными технологиями. Он поручил обеспечить все школы интерактивным оборудованием, доступом к цифровым платформам и электронным учебникам, а также начать целенаправленное обучение детей навыкам искусственного интеллекта с раннего возраста.
"В полной мере используя возможности цифровизации и ИИ, мы сможем вывести систему образования на качественно новый уровень и обеспечить технологическую модернизацию страны", — заключил Токаев.
