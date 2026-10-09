Президент поручил усовершенствовать законодательство об Общественных советах – Кошанов

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов провел встречу с представителями общественных советов страны. Главными темами обсуждений стали расширение их полномочий, совершенствование законодательной базы и усиление взаимодействия регионов с Қазақстан Халық Кеңесі.

В соответствии с поручениями Главы государства участники встречи подчеркнули необходимость укрепления связей с региональными общественными советами. Согласно Конституционному закону, именно через них обеспечивается деятельность Халық Кеңесі на местах.

«Глава государства поставил перед нами задачу выстроить прочное взаимодействие Халық Кеңесі с регионами через Общественные советы. Это откроет новые широкие возможности. Каждый человек будет услышан, а его мнение – становиться частью общей повестки страны. И здесь наша задача – вовремя слышать и чувствовать настроения людей», – отметил Ерлан Кошанов.

Сегодня в стране действуют 228 общественных советов, объединяющих почти 3,5 тысячи участников. Их потенциал предлагается использовать для системного сбора обращений и инициатив из регионов, выявления общих проблем и подготовки конкретных решений.

Для этого профильному комитету совместно с Секретариатом поручено наладить механизм регулярного сбора информации. Создание единой карты системных проблем позволит определять региональные вызовы и своевременно выносить на рассмотрение вопросы, требующие изменения управленческой практики, решений Правительства или корректировки законодательства.

Отдельное внимание уделено совершенствованию Закона «Об общественных советах» 2015 года. Ерлан Кошанов поручил создать при профильном комитете специальную рабочую группу, которая проведет комплексную инвентаризацию действующих норм и обеспечит их согласование с Конституционным законом о Халық Кеңесі.

Еще одним направлением станет развитие механизма «нулевого чтения» – обязательной общественной экспертизы и оценки возможных рисков до принятия решений, прежде всего при разработке государственных программ и нормативных правовых актов.

Для повышения ответственности государственных органов предложено закрепить на законодательном уровне обязанность их руководителей лично отчитываться перед общественными советами о результатах рассмотрения рекомендаций. Также участники встречи отметили важность распространения успешных региональных практик и развития взаимодействия между советами для совместного решения актуальных проблем.

В числе инициатив – подготовка ежегодного аналитического «Доклада общества», который позволит систематизировать информацию о ситуации в регионах и использовать ее при формировании общенациональной повестки.

Председатель Общественного совета Алматы Нұржан Жакупов предложил внедрить механизм персонального сопровождения общественных инициатив. Предполагается, что они будут проходить последовательную проработку – от первоначального предложения до юридически обоснованной инициативы, соответствующей требованиям Халық Кеңесі. За каждой инициативой планируется закрепить члена Халық Кеңесі.

Своими предложениями по совершенствованию деятельности общественных советов поделился и член Қазақстан Халық Кеңесі Нұртай Сабильянов. В частности, он выступил за законодательное закрепление единых и прозрачных стандартов формирования советов.

Председатель Общественного совета Мангистауской области Бекмұрат Жүсіпов обозначил вопросы, связанные с порядком взаимодействия членов общественных советов с Халық Кеңесі.

В заседании также приняли участие директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Жандос Шаймарданов, председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жұлдызай Искакова и другие представители экспертного сообщества.