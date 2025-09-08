Глава государства заявил о необходимости внедрения единой цифровой системы учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа. По его словам, отсутствие централизованного учета негативно отражается на прогнозировании и регулировании рынка труда, а также на управлении миграцией, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Президент отметил, что неконтролируемая миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру крупнейших городов. В качестве примера он привел Астану, где только за последние три года численность населения увеличилась более чем на 250 тысяч человек. При официальных 1,5 миллиона жителей столица фактически обслуживает около 1,9 миллиона человек.

"Другими словами, более 400 тысяч человек, население среднего по численности одного города, обслуживается столицей вне всяких планов. Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города", – подчеркнул он.

С 2022 года в Астане нуждающимся предоставили почти 7 тысяч квартир, из них 1380 – многодетным семьям, 835 – детям-сиротам, 665 – людям с особыми потребностями. Однако, как отметил Президент, в то время как акимы ряда областей расходуют излишки средств на малозначительные проекты, жители стремятся в столицу за социальной поддержкой и льготами.

Рост числа социально уязвимых граждан в Астане приводит к росту расходов бюджета, значительная часть которого уже направляется на социальные обязательства – их доля достигла 60 процентов. Школы и поликлиники перегружены, ежегодно требуется строительство до 15 новых школ.

Президент подчеркнул, что для исправления ситуации необходимы кардинальные меры: детальный анализ причин миграции в столицу, создание альтернативных центров социального и экономического притяжения в регионах, а также внедрение принципа "деньги идут за гражданами" с перераспределением финансирования социальных обязательств.