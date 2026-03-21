Президент посетил концерт по случаю праздника Наурыз
Сегодня 2026, 19:00
Фото: Akorda.kz
На территории комплекса «Керуен-сарай» зрителям была представлена концертная программа, отражающая атмосферу весны и обновления, передает BAQ.KZ.
Со сцены прозвучали произведения казахского национального искусства и современной музыки. В программу также пошли хореографические постановки и музыкальные номера в сопровождении оркестра.
В концерте приняли участие известные деятели культуры, звезды эстрады и классического искусства, национальные ансамбли, танцевальные коллективы.
Самое читаемое
- В Минпросвещения прокомментировали переход школ на шестидневку
- Человек погиб после падения с моста на Аль-Фараби в Алматы
- Административная амнистия в Казахстане: кому спишут долги и вернут права?
- Бозумбаев ответил на слухи о назначении акимом Алатау
- 30 населённых пунктов под угрозой: Казахстан входит в опасный паводковый сезон