Президент посетил специализированную военную школу-интернат в Таразе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью специализированной военной школы-интерната в Таразе, передает BAQ.KZ.
Президент осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал учреждения, где обучаются и проживают 180 детей. Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает 7–11 классы.
Одной из ключевых задач школы является военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты активно участвуют в кружках по робототехнике, управлению дронами и искусственному интеллекту, а также проходят интенсивную подготовку по английскому языку.
В беседе с учащимися Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования.
В завершение визита Касым-Жомарт Токаев подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.
Самое читаемое
- Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить проект Smart City
- Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
- В Мангистау подростки изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбление
- Мясо по выгодной цене представят на новогодней ярмарке в Астане
- Глава государства выступил против показного благоустройства Астаны