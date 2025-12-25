В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью специализированной военной школы-интерната в Таразе, передает BAQ.KZ.

Президент осмотрел учебные кабинеты и спортивный зал учреждения, где обучаются и проживают 180 детей. Школа обеспечивает воспитанников обучением, бесплатным питанием и проживанием. Учебная программа охватывает 7–11 классы.

Одной из ключевых задач школы является военно-патриотическое воспитание для подготовки будущих защитников Родины. Курсанты активно участвуют в кружках по робототехнике, управлению дронами и искусственному интеллекту, а также проходят интенсивную подготовку по английскому языку.

В беседе с учащимися Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию системы военного образования.

В завершение визита Касым-Жомарт Токаев подарил школе портрет Бауыржана Момышулы и школьный автобус отечественного производства.