Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса Tanym, предназначенного для развития талантов, лидерских качеств и творческого потенциала детей и молодежи, передает BAQ.KZ.

В ходе визита Президент осмотрел учебные классы, хореографический зал, коворкинг-центр, плавательный бассейн с инновационной системой искусственного интеллекта, мастерскую судомоделирования, студию театрального искусства и спортивный зал.

Центр рассчитан на 750 детей и создан для обеспечения доступа к современному образованию, технологиям, культуре и спорту. Педагогический состав включает более 100 квалифицированных специалистов.

В беседе с преподавателями и воспитанниками Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития детского и молодежного творчества и пожелал детям успехов и уверенного пути вперед.