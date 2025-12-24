  • 24 Декабря, 19:16

Президент посетил центр для развития талантов детей и молодежи

Сегодня, 19:09
АВТОР
Акорда
Сегодня, 19:09
31
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса Tanym, предназначенного для развития талантов, лидерских качеств и творческого потенциала детей и молодежи, передает BAQ.KZ.

В ходе визита Президент осмотрел учебные классы, хореографический зал, коворкинг-центр, плавательный бассейн с инновационной системой искусственного интеллекта, мастерскую судомоделирования, студию театрального искусства и спортивный зал.

Центр рассчитан на 750 детей и создан для обеспечения доступа к современному образованию, технологиям, культуре и спорту. Педагогический состав включает более 100 квалифицированных специалистов.

В беседе с преподавателями и воспитанниками Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития детского и молодежного творчества и пожелал детям успехов и уверенного пути вперед.

