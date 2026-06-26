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Президент посетил Военный колледж имени Шокана Уалиханова

Сегодня 2026, 16:22
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Акорда Сегодня 2026, 16:22
Сегодня 2026, 16:22
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Военного колледжа министерства обороны Республики Казахстан имени Шокана Уалиханова.

Президенту продемонстрировали показательные выступления участников сбора на полосе препятствий "Айбын", созданной по аналогии с полосой препятствий Dubai SWAT Challenge, и тренировочную зону по практической стрельбе Action Air.

Затем Касым-Жомарту Токаеву представили цифровую платформу патриотического воспитания молодежи Aibyn App и библиотеку колледжа.

Кроме того, Глава государства осмотрел учебно-лабораторный корпус, в котором кадеты занимаются на симуляционных тренажерах отечественного производства.

Здесь также состоялся показ современных образцов военной техники, включая бронированную машину казахстанского производства "Арлан" и современные технологии беспилотной авиации.

В завершение Касым-Жомарт Токаев вручил ключи от автобуса начальнику военного колледжа Айбеку Габдрахову.  

Отметим, Кадетский корпус министерства обороны был образован Указом Президента от 1 июля 1996 года. В 2000 году учебному заведению было присвоено имя выдающегося казахского ученого и офицера Шокана Уалиханова. В 2020 году Кадетский корпус был переименован в Военный колледж имени Шокана Уалиханова.

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