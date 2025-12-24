Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью завода Besqaru, специализирующегося на производстве и техническом обслуживании бронированных колесных и гусеничных машин, передает BAQ.KZ.

Президент осмотрел производственные цеха, сборочные этапы и изучил технологические процессы предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Besqaru выпускает до 200 единиц плавающих колесных бронемашин моделей Taimas 8x8, Aibar 4x4, а также гусеничной техники Tulpar. Продукция завода поставляется в подразделения Министерства обороны и других силовых структур Казахстана.

Производственная площадка была запущена в феврале 2025 года. Общая стоимость проекта составила 13,5 млрд тенге, при этом предприятие обеспечивает 134 рабочих места.

В завершение визита Президент пообщался с сотрудниками завода и пожелал им успехов в их трудовой деятельности.