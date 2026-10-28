Президент поставил задачу по качественному строительству всех автодорог – республиканских и местных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил передать Правительству в лице Министерства транспорта ответственность за все автомобильные дороги страны, включая республиканские и местные. Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая, передает корреспондент BAQ.KZ.

Президент подчеркнул необходимость создания единой современной транспортной сети, которая свяжет все регионы страны.

«Мы должны создать единую сеть современных, высокоразвитых железных и автомобильных дорог, связывающих все регионы Казахстана и укрепляющих транзитный потенциал нашей страны. Это стратегическая задача. Объём грузов, перевозимых через нашу страну, ежегодно увеличивается. Следовательно, перед нами по-прежнему стоит задача дальнейшего улучшения дорожной инфраструктуры. Особенно актуален этот вопрос для северных регионов. Поэтому теперь необходимо приступить к расширению автомобильной дороги «Кокшетау – Петропавловск». Необходимо оказывать поддержку отечественным предпринимателям, занимающимся автомобильными грузоперевозками. Ведь более половины автомобильного транзита через Казахстан приходится на иностранных перевозчиков. Пришло время навести порядок и в этой сфере, Правительство примет соответствующие меры. Главная цель – укрепить потенциал наших дорог и повысить доходы граждан», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Глава государства остановился на качестве строительства автомобильных дорог и работе государственных органов.

«В следующем году нужно завершить качественную реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска. Эта работа до недавнего времени велась ни шатко ни валко. Перед нами стоит острейшая задача качественного строительства всех (именно всех) автодорог – республиканских и местных. Ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий «футбол» – тему запинали и сделали все возможное, чтобы утопить проблему в непролазном болоте. Поэтому поручаю: всеми дорогами, будь то республиканскими (центральными), это около 26 процентов всех дорог, или местными, которые находятся в ведении акиматов, должно заниматься Правительство в лице Министерства транспорта. Повторю: нам нужны очень качественные дороги. Ссылки на качество битума, щебенки не принимаются», – подчеркнул Президент.