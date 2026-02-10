Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости системных реформ в животноводстве, поддержке предпринимательства и государственном управлении, подчеркнув ключевую роль цифровых технологий и искусственного интеллекта, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что животноводство в стране развивается бессистемно, отсутствует единая цепочка от кормовой базы до сбыта продукции, а 60% мяса и 80% молока производится в личных и фермерских хозяйствах. В этой связи он поручил до 1 сентября разработать новый Закон о кооперации в сельском хозяйстве.

Президент также указал на проблемы в ветеринарии и системе господдержки крестьян, где выявлены 30 тысяч фиктивных актов вакцинации, и поручил в трёхмесячный срок принять комплексную программу развития отрасли.

Отдельно Токаев предупредил о рисках паводков и засухи, подчеркнув необходимость заблаговременных мер и цифрового прогнозирования.

Говоря о бизнесе, Президент заявил, что существующие подходы к поддержке МСБ устарели: после окончания моратория число проверок выросло до 92 тысяч, более 85% из них — внеплановые. Правительству совместно с НПП "Атамекен" поручено до 1 апреля представить предложения по перезагрузке политики поддержки МСБ с созданием единой цифровой экосистемы.