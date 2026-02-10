Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства Казахстана подчеркнул необходимость усиленной защиты персональных данных граждан в условиях цифровой трансформации, передает BAQ.KZ.

"Особого внимания требует обеспечение надежной защиты персональных данных, поскольку именно граждане сегодня оказываются наиболее уязвимым звеном цифровой трансформации. Масштабные утечки персональных данных, онлайн-мошенничество, применение искусственного интеллекта в преступных схемах – это новые реалии как за рубежом, так и в нашей стране. В Казахстане силами Агентства по финансовому мониторингу, других правоохранительных органов реализуются конкретные меры по борьбе с киберпреступлениями и мошенничеством. Благодаря работе Национального антифрод-центра предотвращены мошеннические действия в отношении 90 тысяч наших граждан", — отметил Токаев.

Президент поручил Правительству совместно с профильными структурами проработать комплексные подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан.