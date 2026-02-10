Президент потребовал обеспечить надежную защиту персональных данных казахстанцев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства Казахстана подчеркнул необходимость усиленной защиты персональных данных граждан в условиях цифровой трансформации, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что граждане сегодня остаются самым уязвимым звеном в цифровой среде, и подчеркнул риски, связанные с утечками данных, онлайн-мошенничеством и применением искусственного интеллекта в преступных схемах.
По его словам, в Казахстане уже реализуются конкретные меры по противодействию киберпреступлениям. Агентство по финансовому мониторингу и другие правоохранительные органы, совместно с Национальным антифрод-центром, предотвратили мошеннические действия в отношении 90 тысяч граждан.
"Особого внимания требует обеспечение надежной защиты персональных данных, поскольку именно граждане сегодня оказываются наиболее уязвимым звеном цифровой трансформации. Масштабные утечки персональных данных, онлайн-мошенничество, применение искусственного интеллекта в преступных схемах – это новые реалии как за рубежом, так и в нашей стране. В Казахстане силами Агентства по финансовому мониторингу, других правоохранительных органов реализуются конкретные меры по борьбе с киберпреступлениями и мошенничеством. Благодаря работе Национального антифрод-центра предотвращены мошеннические действия в отношении 90 тысяч наших граждан", — отметил Токаев.
Президент поручил Правительству совместно с профильными структурами проработать комплексные подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан.
"Поручаю Правительству совместно с профильными структурами на комплексной основе тщательно изучить подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан. Более того, как мною было отмечено на недавнем заседании Национального курултая, необходимость защиты персональных цифровых данных должна быть закреплена на конституционном уровне", — подчеркнул глава государства.
