Президент поздравил детскую хоккейную команду Astana Team с победой над канадцами
Сегодня 2026, 15:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:28Сегодня 2026, 15:28
70Фото: freepik.com
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление детской хоккейной команде Astana Team с победой на престижном Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament в Канаде, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент отметил, что сенсационный успех казахстанского клуба стал важным событием в истории отечественного спорта. Юные хоккеисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и волю к победе, в финале превзойдя родоначальников хоккея — команду из Канады.
В поздравлении Токаев пожелал команде верить в свои силы, продолжать упорно тренироваться и добиваться новых ярких побед на международной арене.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Модернизированную пожарную часть открыли в Жамбылской области