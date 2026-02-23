Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление детской хоккейной команде Astana Team с победой на престижном Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament в Канаде, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что сенсационный успех казахстанского клуба стал важным событием в истории отечественного спорта. Юные хоккеисты продемонстрировали высокий уровень мастерства и волю к победе, в финале превзойдя родоначальников хоккея — команду из Канады.

В поздравлении Токаев пожелал команде верить в свои силы, продолжать упорно тренироваться и добиваться новых ярких побед на международной арене.