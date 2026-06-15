  • Главная
  • Новости
  • Президент поздравил Головкина с включением в Международный зал боксерской славы

Президент поздравил Головкина с включением в Международный зал боксерской славы

Сегодня 2026, 18:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 18:04
Сегодня 2026, 18:04
88
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы. 

Президент подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене. 

Как считает Глава государства, Геннадий Головкин – это символ спортивной славы нашей страны и ее посол в международном спортивном сообществе.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей.

Самое читаемое

Наверх