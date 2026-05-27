Президент поздравил казахстанцев с Курбан айт
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман страны с праздником Курбан айт, передает BAQ.kz.
"Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю мусульман Казахстана со священным праздником Курбан айт!
Этот праздник занимает особое место в духовной жизни нашего народа, его с большим воодушевлением ждут во всем исламском мире. Он взывает к милосердию, состраданию, нравственному самосовершенствованию, взаимному уважению, доверию, солидарности.
Благословенные дни Курбан айта напоминают о важности поддержки друг друга, почитания старших, общей ответственности за благополучие страны. Это время зрелости, глубокого осознания и правильного понимания ислама, который базируется на справедливости, чистоте помыслов, гуманизме", – отметил Президент.
Как отмечает Глава государства, прогрессивные ценности ислама и других традиционных религий выступают надежным фундаментом духовного развития народа, преемственности поколений, единства и согласия в нашем обществе.
"Для всех нас нет ничего выше Суверенитета и Независимости страны. Конституция – это зеркало повседневного бытия нашего народа, сердцевина нашей идентичности. Поэтому укрепление национального единства, обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия являются незыблемым приоритетом государственной политики и важнейшей конституционной задачей.
Беречь стабильность и гармонию в стране как зеницу ока – долг каждого ответственного гражданина. На фоне сложных глобальных вызовов это основа дальнейшего процветания нашей Родины, ключевое условие построения Справедливого, Прогрессивного Казахстана.
Убежден, в единстве и созидательном патриотизме – наша главная сила.
Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С праздником Курбан айт!", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
