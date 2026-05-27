Президент поздравил казахстанцев с Курбан айт

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман страны с праздником Курбан айт, передает BAQ.kz.

"Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю мусульман Казахстана со священным праздником Курбан айт! Этот праздник занимает особое место в духовной жизни нашего народа, его с большим воодушевлением ждут во всем исламском мире. Он взывает к милосердию, состраданию, нравственному самосовершенствованию, взаимному уважению, доверию, солидарности. Благословенные дни Курбан айта напоминают о важности поддержки друг друга, почитания старших, общей ответственности за благополучие страны. Это время зрелости, глубокого осознания и правильного понимания ислама, который базируется на справедливости, чистоте помыслов, гуманизме", – отметил Президент.

Как отмечает Глава государства, прогрессивные ценности ислама и других традиционных религий выступают надежным фундаментом духовного развития народа, преемственности поколений, единства и согласия в нашем обществе.