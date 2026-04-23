Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем книги

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан Казахстана с Национальным днем книги и заявил о подготовке специального указа, направленного на развитие культуры чтения.

В своем обращении, опубликованном в Instagram, глава государства подчеркнул, что несмотря на масштабную трансформацию книжной отрасли в цифровую эпоху, книги продолжают играть ключевую роль в формировании ценностей общества.

«Поздравляю всех соотечественников с Национальным днем книги! В современную эпоху книжное дело переживает масштабную трансформацию, но книги по-прежнему остаются надежным путеводителем в мир духовно-нравственных ценностей. Вижу, что культура чтения книг, будь это классические художественные произведения или публикации, освещающие наиболее актуальные проблемы современности, постепенно возвращается и даже вновь становится популярной тенденцией, в том числе в молодежной среде. Культура чтения как общепризнанный показатель высокого качества нации должна оставаться неотъемлемой частью поведенческого кода нашего народа в условиях тотальной цифровизации и доминирования Искусственного Интеллекта», – написал Президент.

Также в ближайшие две недели будет подписан специальный указ Президента. Документ определит комплекс мер по популяризации чтения и созданию условий для формирования читающей и интеллектуальной нации.

Напомним, постановлением Правительства в Казахстане появился новый праздник - «Национальный день книги 23 апреля».

Эта новая праздничная дата появилась в связи с поручением Главы государства, данным на основной сессии третьего Национального курултая в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.