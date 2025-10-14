Президент поздравил "Лукойл" с юбилеем и обсудил планы по новым месторождениям
Сегодня, 14:30
56Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акционера компании "Лукойл" Вагита Алекперова, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи Президент был проинформирован об итогах текущей деятельности компании в Казахстане и планах на предстоящий период.
Особое внимание уделено реализации совместного проекта по освоению месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" — одного из крупнейших в нефтегазовой отрасли.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Вагита Алекперова с 30-летием успешной деятельности "Лукойла" в Казахстане, отметив вклад компании в развитие нефтегазового сектора и укрепление казахстанско-российского экономического сотрудничества.
