В поздравлении отмечается, что первая в истории казахстанского спорта золотая медаль в фигурном катании стала событием исторического масштаба и значимым достижением для всей страны, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

Президент поблагодарил спортсмена за продемонстрированные мастерство, выдержку и волю к победе, подчеркнув, что его успехом гордятся как болельщики, так и все граждане Казахстана.

Глава государства также принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени. Отдельные слова благодарности были адресованы тренерскому штабу и руководству профильного министерства за вклад в подготовку олимпийского чемпиона.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсмену благополучия и новых ярких побед на международной арене.

