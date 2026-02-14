Президент поздравил Михаила Шайдорова с золотой медалью Олимпийских игр
В поздравлении отмечается, что первая в истории казахстанского спорта золотая медаль в фигурном катании стала событием исторического масштаба и значимым достижением для всей страны.
Президент поблагодарил спортсмена за продемонстрированные мастерство, выдержку и волю к победе, подчеркнув, что его успехом гордятся как болельщики, так и все граждане Казахстана.
Глава государства также принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом «Барыс» II степени. Отдельные слова благодарности были адресованы тренерскому штабу и руководству профильного министерства за вклад в подготовку олимпийского чемпиона.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсмену благополучия и новых ярких побед на международной арене.
