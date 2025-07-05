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Президент поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту здоровья.

Сегодня, 17:09
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 17:09
Сегодня, 17:09
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Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Первого Президента Нурсултана Назарбаева с 85-летием, передает BAQ.KZ.

В поздравительном письме Главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан.

Президент также подчеркнул важное значение решения Первого Президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.

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