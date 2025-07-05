Президент поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем
Касым-Жомарт Токаев пожелал Первому Президенту здоровья.
Сегодня, 17:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
33Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Первого Президента Нурсултана Назарбаева с 85-летием, передает BAQ.KZ.
В поздравительном письме Главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан.
Президент также подчеркнул важное значение решения Первого Президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.
Самое читаемое
- В Таразе коммунальщиков оштрафовали на 6,2 млн тенге
- "Бил ремнём, пока тот не порвался": жена известного рэпера Qurt опубликовала жуткие фото
- Ермек Кошербаев встретился с коллективом медиакомпании "Qazcontent"
- Столбы позора или транспорт будущего? LRT в Астане на финишной прямой
- Легковушку раздавило между двумя грузовиками на мосту в Астане