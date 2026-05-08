Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV с годовщиной понтификата

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV по случаю первой годовщины его понтификата.

В послании Президент подчеркнул, что последовательные призывы Понтифика к продвижению идей мира и диалога служат надежной опорой для укрепления человеческого достоинства и взаимопонимания между народами и конфессиями.

Глава государства высоко оценил многолетние узы дружбы и тесное сотрудничество между Казахстаном и Святым Престолом, отметив нацеленность на дальнейшее углубление этих отношений.

Лидер Казахстана также вновь подтвердил приглашение Главе католической церкви посетить Астану.

"Убежден, что Ваш визит наполнит новым содержанием наше партнерство и станет значимым событием для региона", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент пожелал Папе Льву XIV крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в реализации его благородной миссии.