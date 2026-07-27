Президент поздравил первого казахского космонавта с 80-летием

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов от имени Главы государства поздравил с 80-летием первого казахского космонавта, Халық қаһарманы, генерал-майора авиации Токтара Аубакирова.

«Вы пользуетесь глубоким уважением нашего народа как прославленный космонавт, выдающийся общественный деятель и истинный патриот. Ваш жизненный путь отмечен многими яркими достижениями. Ваша многолетняя служба в качестве летчика-испытателя военных самолетов – истинный пример мужества и бесстрашия. Вы стали первым казахом, покорившим космос. Неоценим Ваш вклад в повышение авторитета нашей страны на мировой арене, укрепление международного сотрудничества, а также развитие национальной аэрокосмической и оборонной промышленности. На посту депутата Мажилиса Парламента Вы направили свои глубокие знания и жизненный опыт на совершенствование отечественного законодательства. Пусть Ваш неустанный труд и впредь приносит заслуженное признание и всенародное уважение. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, а Вашей семье – мира и благополучия», – говорится в поздравительном письме Президента Касым-Жомарта Токаева.

Премьер-министр отметил, что 1 июля вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая закрепляет концепцию построения Справедливого государства и определяет ориентиры дальнейшего развития страны.

«Вы неизменно поддерживаете курс Президента и вносите весомый вклад в формирование нового качества нации, определенного новой Конституцией. Ваше особое место как преданного сына народа и истинного героя страны особенно важно в воспитании у молодежи таких качеств, как патриотизм, справедливость, уважение к закону и порядку, мужество и трудолюбие», – подчеркнул Олжас Бектенов.

В торжественном мероприятии приняли участие представители аэрокосмической отрасли, Вооруженных Сил и Совета генералов, а также отечественные и зарубежные летчики-космонавты, летчики-испытатели, инженеры и конструкторы. Обращаясь к участникам мероприятия руководитель Правительства отметил значимый вклад космической отрасли в технологическое развитие Казахстана.

В стране действуют национальные спутниковые системы связи и дистанционного зондирования Земли, совершенствуется обработка данных для нужд сельского хозяйства, экологии и других сфер, расширяются возможности обработки данных и доступа к интернету в отдаленных населенных пунктах. Отдельно отмечено значение успешного тестового запуска ракеты-носителя «Сункар» с космодрома Байконур, открывшего новый этап в развитии отечественной космической отрасли.