Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой, передает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

«Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.



Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи», – подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия.

«Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних.



В основе развития нашей страны – национальное единство и межконфессиональное согласие, гармоничное сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты.