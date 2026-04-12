Президент поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой, передает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.
«Дорогие православные граждане Казахстана!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.
Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи», – подчеркнул Президент.
По словам Главы государства, православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия.
«Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних.
В основе развития нашей страны – национальное единство и межконфессиональное согласие, гармоничное сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил Президент, принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты.
«Убежден, что общая ответственность за будущее нашей Родины поможет нам преодолеть любые вызовы и достичь поставленных целей.
Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом.
Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!», – поздравил Глава государства.
