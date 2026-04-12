Президент поздравил православных казахстанцев с Пасхой

Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре.

Сегодня 2026, 08:01
Акорда
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой, передает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

«Дорогие православные граждане Казахстана!

Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.

Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи», – подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия.

«Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних.

В основе развития нашей страны – национальное единство и межконфессиональное согласие, гармоничное сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации», – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Как отметил Президент, принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты. 

«Убежден, что общая ответственность за будущее нашей Родины поможет нам преодолеть любые вызовы и достичь поставленных целей.

Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!», – поздравил Глава государства.

