Касым-Жомарт Токаев искренне поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с Днем независимости Малайзии, передает BAQ.KZ.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-малазийских отношений, основанных на взаимопонимании и общих ценностях.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а народу Малайзии – процветания.