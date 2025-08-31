Президент поздравил Премьер-министра Малайзии с Днем независимости
Сегодня, 09:02
Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев искренне поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с Днем независимости Малайзии, передает BAQ.KZ.
Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-малазийских отношений, основанных на взаимопонимании и общих ценностях.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а народу Малайзии – процветания.
