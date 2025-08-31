  • 31 Августа, 09:47

Президент поздравил Премьер-министра Малайзии с Днем независимости

Сегодня, 09:02
Akorda.kz Сегодня, 09:02
Сегодня, 09:02
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев искренне поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с Днем независимости Малайзии, передает BAQ.KZ.

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-малазийских отношений, основанных на взаимопонимании и общих ценностях.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а народу Малайзии – процветания.

