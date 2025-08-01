"Транспортная отрасль имеет стратегическое значение для нашей страны. Она выступает важным показателем экономического роста и поэтому неизменно находится в центре особого внимания. Не будет преувеличением заявить, что транспортная система – движущая сила экономики, гарант прогресса и процветания. Наша страна обладает огромным, можно сказать, уникальным потенциалом в этой сфере. Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии. В настоящее время большая работа ведется по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечивающего доставку грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой. В прошлом году в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" совместно с Китаем был открыт транспортно-логистический центр в городе Сиане. Несомненно, этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок", – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан приступил к последовательной модернизации инфраструктуры транспортных коридоров, проходящих по его территории.

"Открываются логистические центры и склады, активизировалось строительство железнодорожных магистралей. Уверен, подобные масштабные меры позволят не только нарастить объемы внешней торговли, но и будут способствовать экономическому росту страны. В текущем году завершится строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, что позволит нарастить объемы грузоперевозок в пять раз. Особо подчеркну, что столь крупный проект реализуется отечественными организациями. В конце этого года также будет введена в эксплуатацию обводная линия в обход Алматы, которая позволит снизить нагрузку на транспортный узел и сократить сроки доставки грузов. Транспортная отрасль должна быть передовой, современной и конкурентоспособной. Поэтому в ближайшее время планируется значительно увеличить протяженность сети железных дорог страны. Продолжится ремонт 11 тысяч километров линий, будет построено и модернизировано 5 тысяч километров путей. Запущен масштабный проект Трансказахстанского железнодорожного коридора. По моему поручению прокладывается железнодорожная линия Мойынты – Кызылжар общей протяженностью 323 километра. Кроме того, полным ходом идет строительство участков Дарбаза – Мактаарал и Аягоз – Бакты", – сказал Президент.