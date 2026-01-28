Токаев поздравил учителя из Алматы, вошедшую в топ-50 педагогов мира
Сегодня, 10:20
Фото: Минпросвещения РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя Татьяну Белоусову, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент поздравил учителя химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира.
– Это высокое признание стало результатом Вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель – построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки, – отметил Касым-Жомарт Токаев.Как сообщили в Министерстве просвещения РК, в 2025 году на конкурс было подано несколько тысяч заявок из более чем 130 стран. В финальный список вошли 50 педагогов, продемонстрировавших высокий профессиональный уровень и вклад в развитие образования.
Global Teacher Prize является одной из наиболее авторитетных международных наград в сфере образования и ежегодно отмечает учителей, чья работа оказывает значимое влияние на учеников и образовательные сообщества.
Церемония награждения финалистов пройдет с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.
Достижение казахстанского педагога отражает высокий уровень подготовки учителей и развитие системы образования в стране.
