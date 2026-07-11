Президент поздравил жителей Райымбекского района с 90-летием

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Райымбекского района с 90-летним юбилеем. Поздравительное обращение главы государства на торжественном открытии международного этнофестиваля «Сокровище Хан-Тенгри», прошедшего на жайляу Шалкоде, зачитал советник Президента РК Малик Отарбаев.

В своем поздравлении Президент отметил, что эта священная земля подарила стране немало выдающихся личностей, преданно служивших интересам государства. Он также подчеркнул, что сегодня жители района вносят весомый вклад в развитие сельского хозяйства, туризма и других отраслей экономики.

Эта земля воспитала многих выдающихся личностей, которые самоотверженно служили интересам нации. Бердибек Сокпакбаев, Мукагали Макатаев и другие известные писатели создали произведения, ставшие духовным наследием народа, воспитывая в подрастающем поколении патриотизм, стремление к знаниям и трудолюбие.

Сегодня жители района добросовестно трудятся в сельском хозяйстве, туризме и других сферах, внося достойный вклад в процветание родного края. Они неизменно поддерживают инициативы, имеющие важное значение для будущего страны, демонстрируя высокий пример сплоченности и гражданской ответственности. Ярким подтверждением этому стало их активное участие в общенациональном референдуме и поддержка новой Конституции», говорится в поздравительном письме.

Глава государства также выразил благодарность всем, кто вносит вклад в развитие региона, и пожелал жителям Райымбекского района благополучия, процветания, больших успехов и новых достижений в труде на благо страны.

Отметим, что праздничные мероприятия, посвященные 90-летию Райымбекского района, продолжались три дня. В рамках юбилея прошли научно-познавательные конференции, республиканский айтыс и концертные программы. Кульминацией торжеств стал международный этнофестиваль «Сокровище Хан-Тенгри», состоявшийся на жайляу Шалкоде.