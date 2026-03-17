В Казахстане осуществляются широкомасштабные исторические преобразования. Все они проводятся во имя повышения благосостояния народа. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает BAQ.kz.

Президент подчеркнул, что в стране приступили к глубокой модернизации системы государственного управления, экономики и социальной сферы, отметив, что особая миссия в этом процессе возлагается на маслихаты. О ключевых задачах, стоящих перед региональными народными избранниками и решениях, которые повлияют на эффективность развития республики, побеседовали в интервью с депутатом маслихата города Петропавловска СКО Еленой Семидоцких.

Елена Александровна, глава государства поручил усилить роль маслихатов в системе местной власти. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счёт. Какие аспекты, озвученные Президентом в данном направлении, Вы считаете наиболее значимыми?

— Наиболее значимыми я считаю расширение полномочий маслихатов, повышение их ответственности и более раннее вовлечение в процессы планирования бюджета и развития территорий. Очень важен акцент Президента на том, что депутаты должны не просто озвучивать проблемы, а влиять на их решение, обеспечивая контроль, дисциплину и результат.

Президент заявил о том, что в Казахстане приступили к глубокой модернизации системы государственного управления, экономики и социальной сферы, отметив исключительную роль в этом процессе депутатов маслихата. На каких моментах стоит сфокусировать внимание?

— Прежде всего – на усилении реальной роли маслихатов в принятии решений, особенно в вопросах бюджетного планирования, контроля за расходованием средств и обратной связи с населением. Сегодня от представительных органов требуется не формальное участие, а содержательная работа: видеть потребности людей, добиваться эффективности на местах и быть полноценным звеном между государством и обществом.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что в конечном счете, развитие регионов, улучшение качества жизни, укрепление доверия населения к власти напрямую зависят от деятельности маслихатов. А что думаете Вы?

— Полностью согласна с тем, что именно от работы маслихатов во многом зависят развитие регионов, качество жизни людей и доверие к власти. Депутат на местах – это тот, кто ближе всего к реальным запросам населения. Если маслихат работает профессионально, ответственно и открыто, это напрямую отражается на решении повседневных проблем людей.

Задачей стратегического значения глава государства назвал внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы системы государственного управления. Какие перспективы это даст стране? И как, на Ваш взгляд, сегодня выглядят уровень профессионализма и цифровые компетенции депутатов?

— Внедрение передовых технологий и ИИ открывает для страны большие возможности: это повышение прозрачности, скорости принятия решений, качества аналитики и эффективности государственного управления. Что касается депутатского корпуса, уровень профессионализма растёт, но цифровые компетенции сегодня должны развиваться ещё активнее. Современный депутат обязан не только понимать общественные процессы, но и уверенно работать в условиях цифровой трансформации.

Вынесенный на референдум проект Конституции предусматривает, что депутаты нового однопалатного Парламента будут избираться по пропорциональному принципу, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. Как Вы оцениваете эту инициативу?

— Считаю эту инициативу своевременной и логичной. Пропорциональный принцип усиливает роль политических партий, делает законотворческий процесс более системным и способствует институциональному развитию парламентаризма. При этом важно, что на уровне маслихатов сохраняется прямая связь депутата с избирателями через мажоритарную систему.

Какие возможные изменения Основного закона Казахстана Вы считаете наиболее важными для развития страны и повышения статуса республики на мировой арене?

—Наиболее важными считаю усиление гарантий прав и свобод человека, укрепление принципов законности и справедливости, ограничение сверхконцентрации власти, а также нормы, направленные на защиту суверенитета, территориальной целостности и семейных ценностей. Большое значение имеют и положения, связанные с цифровыми правами, защитой персональных данных, развитием науки, образования и инноваций.

По мнению Президента Токаева, основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность. Насколько, на Ваш взгляд, важны эти ценности?

— Это фундаментальные условия успешного развития любого государства. Единство даёт обществу внутреннюю опору, а стабильность создаёт условия для экономического роста, реформ и уверенности в завтрашнем дне. Особенно в условиях глобальной турбулентности именно сплочённость общества и политическая устойчивость становятся стратегическим преимуществом страны.

По словам Президента, жилищное строительство в Казахстане набрало стабильно высокие темпы. Насколько развитие данного сектора благоприятно сказывается на уровне жизни казахстанцев?

— Жилищное строительство – один из наиболее ощутимых показателей развития региона, потому что оно напрямую связано с качеством жизни людей. Когда строится новое жильё, параллельно развивается инженерная, социальная и дорожная инфраструктура, создаются рабочие места, повышается инвестиционная привлекательность территории. Для граждан это прежде всего возможность улучшить жилищные условия и чувствовать большую социальную устойчивость.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан уверенно укрепляет статус социального государства, заботящегося о своих гражданах. В чём это проявляется?

— Это проявляется в системной поддержке граждан на всех этапах жизни: в доступности образования и медицины, поддержке материнства и детства, развитии социальной защиты, росте пособий и пенсий, строительстве школ и медицинских объектов. Государство последовательно инвестирует в человеческий капитал, и именно это является важнейшим признаком социального государства.

По словам Президента, все соотечественники должны знать: обладатели бирюзового паспорта нашего государства всегда и везде находятся под его защитой. О чём свидетельствует этот момент?