Президент предложил обсудить введение трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил обсудить введение трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса, передает BAQ.KZ.
«Предлагаю депутатам Курултая совместно с Правительством обсудить целесообразность введения с 1-го января 2027 года очередного трехлетнего моратория с учетом всех положительных и отрицательных аспектов предыдущего моратория.
Данный шаг следует рассматривать как стратегическую паузу для перезагрузки контрольно-надзорной системы и перехода к цифровой модели регулирования», - сказал Президент.
Президент также отметил, что государственный контроль достаточно либерален, однако государство продолжает влиять на работу предприятий через штрафы, внеплановые проверки и камеральный контроль с блокировкой счетов. Такое влияние он оценил как негативное.
По словам Главы государства, за первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34%, но при этом сумма штрафов выросла почти на 11%, а число внеплановых проверок увеличилось в десятки раз.
Токаев подчеркнул, что анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать. В этой связи он отметил эффективность моратория на проверки микро- и малого бизнеса, действовавшего в 2020–2023 годах.
Также Президент отметил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла 40%, а в инвестициях в основной капитал приближается к 70%.
Глава государства подчеркнул, что малый бизнес во многих странах выступает движущей силой экономики. При этом более трети предпринимателей в этой сфере занимаются торговлей, поэтому необходимо уделять особое внимание диверсификации структуры малого бизнеса.
Токаев также поручил Правительству разработать специальный план по развитию среднего бизнеса. В документе должны быть предусмотрены механизмы долгосрочного финансирования и технологической модернизации предприятий.
Кроме того, Президент отметил необходимость создания условий для тесного сотрудничества среднего бизнеса с крупными предприятиями и поставок им своей продукции.
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