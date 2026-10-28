Президент предложил обсудить введение трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил обсудить введение трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса, передает BAQ.KZ.

«Предлагаю депутатам Курултая совместно с Правительством обсудить целесообразность введения с 1-го января 2027 года очередного трехлетнего моратория с учетом всех положительных и отрицательных аспектов предыдущего моратория. Данный шаг следует рассматривать как стратегическую паузу для перезагрузки контрольно-надзорной системы и перехода к цифровой модели регулирования», - сказал Президент.

Президент также отметил, что государственный контроль достаточно либерален, однако государство продолжает влиять на работу предприятий через штрафы, внеплановые проверки и камеральный контроль с блокировкой счетов. Такое влияние он оценил как негативное.

По словам Главы государства, за первое полугодие количество нарушений со стороны индивидуальных предпринимателей сократилось на 34%, но при этом сумма штрафов выросла почти на 11%, а число внеплановых проверок увеличилось в десятки раз.

Токаев подчеркнул, что анализ деловой активности показывает: бизнесу достаточно просто не мешать. В этой связи он отметил эффективность моратория на проверки микро- и малого бизнеса, действовавшего в 2020–2023 годах.

Также Президент отметил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла 40%, а в инвестициях в основной капитал приближается к 70%.

Глава государства подчеркнул, что малый бизнес во многих странах выступает движущей силой экономики. При этом более трети предпринимателей в этой сфере занимаются торговлей, поэтому необходимо уделять особое внимание диверсификации структуры малого бизнеса.

Токаев также поручил Правительству разработать специальный план по развитию среднего бизнеса. В документе должны быть предусмотрены механизмы долгосрочного финансирования и технологической модернизации предприятий.

Кроме того, Президент отметил необходимость создания условий для тесного сотрудничества среднего бизнеса с крупными предприятиями и поставок им своей продукции.