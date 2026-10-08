Президент выступил за проведение Молодежного форума по волонтерству в 2027 году

Касым-Жомарт Токаев считает волонтерское движение одной из составляющих гуманитарного сближения стран региона. На 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана Президент предложил провести в 2027 году Молодежный форум по вопросам волонтерства.

Глава государства отметил, что опыт Казахстана в реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан» может получить региональное развитие.

«Опыт Казахстана в реализации общенационального проекта «Таза Қазақстан» мог бы получить региональное развитие, объединяя молодежь вокруг общих нравственных и гражданских целей. Поэтому предлагаю провести в 2027 году Молодежный форум по вопросам волонтерства под девизом «Центральная Азия – общая территория добрых дел». Непосредственные контакты между народами расширяются и благодаря росту внутрирегионального туризма, открывающего новые возможности для знакомства с историей и культурой наших стран. Мы предлагаем сформировать общий календарь крупных культурных, научных, спортивных и туристических событий в Центральной Азии и Азербайджане. Это позволит стимулировать взаимные поездки и привлекать зарубежных туристов в рамках комбинированных туров. Все предложенные меры призваны сформировать прочную гуманитарную платформу регионального взаимодействия», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Глава государства отдельно остановился на дальнейшем совершенствовании формата Консультативных встреч.

«На мой взгляд, важно сохранить именно этот формат сотрудничества – как площадки прямого диалога лидеров, свободной от избыточной формализации. Кроме того, считаю, что эффективность нашей работы должна определяться не столько количеством предложений и инициатив, сколько их практической ценностью и результативностью. C 2018 года выдвинуто более 200 инициатив, но лишь незначительная часть этих инициатив была воплощена в жизнь. Как говорится, факты говорят сами за себя. Полагаю возможным, чтобы внешнеполитические ведомства провели инвентаризацию региональных инициатив и определили бы их актуальность и перспективность. Это позволило бы обеспечить дальнейшее эффективное функционирование нашего формата и реализацию достигнутых договоренностей», - подытожил свое выступление Президент Казахстана.

На заседании выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По итогам 8-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики было принято Совместное заявление.