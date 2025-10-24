В Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, в которой подчеркнул, что за последние годы в стране заметно укрепился институт прямых выборов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Она была введена сначала для акимов сел, затем – для акимов районов и потом для городов областного значения. Поэтому в Казахстане практически каждый месяц проходят различные электоральные кампании. Такая политическая практика применительно к нашему региону является уникальной", – отметил Глава государства.

Президент напомнил, что в своем Послании предложил перейти к пропорциональной системе выборов в однопалатный Парламент. По его словам, формирование Парламента только по партийным спискам позволит укрепить политические партии и повысить их ответственность перед избирателями.

"В этом нет никакого регресса или отказа от демократических принципов. В моем предложении присутствует здравый политический смысл, продиктованный искренней заботой о нашей стране", – подчеркнул Токаев.

Он также отметил, что на региональном уровне важную роль должны играть маслихаты и акиматы, обеспечивающие постоянный диалог с гражданами. При этом на местном уровне, по мнению Президента, необходимо сохранить мажоритарную систему выборов.