Президент предложил создать единую цифровую платформу для мониторинга Каспийского моря

Президент Казахстана призвал прикаспийские государства объединить научные исследования и современные технологии для борьбы с обмелением моря, сохранения биоразнообразия и прогнозирования экологических угроз, передает BAQ.KZ.

– Нам удалось увеличить на 36 процентов площадь Северного Арала. Как следствие, улучшилось качество воды, восстановились рыбные запасы, постепенно возрождается экономическая жизнь прилегающих территорий. Важнейшее направление нашей экологической политики – это сохранение биоразнообразия. В результате последовательных мер восстановлена численность сайгаков. Поддерживается популяция снежного барса, в естественную среду возвращаются редкие виды животных. Полагаем, этот положительный опыт применим и для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря. Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность Правительству Российской Федерации и лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного – амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к нашим условиям, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Президент подчеркнул важность применения современных технологий для эффективного управления экосистемой Каспийского моря. Глава государства предложил рассмотреть возможность создания общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах.