Президент предложил создать единую цифровую платформу для мониторинга Каспийского моря
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Президент Казахстана призвал прикаспийские государства объединить научные исследования и современные технологии для борьбы с обмелением моря, сохранения биоразнообразия и прогнозирования экологических угроз, передает BAQ.KZ.
– Нам удалось увеличить на 36 процентов площадь Северного Арала. Как следствие, улучшилось качество воды, восстановились рыбные запасы, постепенно возрождается экономическая жизнь прилегающих территорий. Важнейшее направление нашей экологической политики – это сохранение биоразнообразия. В результате последовательных мер восстановлена численность сайгаков. Поддерживается популяция снежного барса, в естественную среду возвращаются редкие виды животных. Полагаем, этот положительный опыт применим и для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря. Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность Правительству Российской Федерации и лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного – амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к нашим условиям, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул важность применения современных технологий для эффективного управления экосистемой Каспийского моря. Глава государства предложил рассмотреть возможность создания общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах.
- Спутниковые технологии, искусственный интеллект, современные системы прогнозирования позволят вести мониторинг в режиме реального времени, своевременно выявлять и устранять экологические риски. Такая платформа могла бы стать общей цифровой основой для работы наших ученых, профильных государственных органов и международных организаций, – полагает Касым-Жомарт Токаев.
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