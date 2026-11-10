Провокаторов, разжигающих конфликты на языковой почве, привлекут к ответственности – Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев предупредил об ответственности за попытки разжечь конфликты на языковой почве. Глава государства подчеркнул, что казахский язык должен объединять граждан, а его развитие не должно сопровождаться противопоставлением другим языкам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Об этом Президент заявил на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».

«Деятельность провокаторов, манипулирующих языковым вопросом с целью раскола общества и разжигания конфликтов, крайне опасна. Поэтому таких людей следует привлекать к ответственности в соответствии с принципом «Закон и Порядок»», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что государственный язык играет особую роль в укреплении единства страны. При этом развитие казахского языка не должно препятствовать развитию других языков Казахстана.

«Нельзя противопоставлять один язык другому. Это большая ошибка, которая может привести к опасным последствиям. Мы должны развивать казахский язык как язык единства и согласия», - подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал беречь общественное согласие и не допускать разделения граждан по языковому признаку.

«Ни в коем случае нельзя допустить раскола нашего народа. Народ, не способный сохранить согласие, не может служить примером и пользоваться уважением других», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что все больше граждан стремятся освоить казахский язык. По его словам, для желающих изучать государственный язык необходимо создавать благоприятные условия, в том числе разрабатывать современные цифровые учебные инструменты.

Отдельную признательность Касым-Жомарт Токаев выразил представителям других национальностей, свободно владеющим казахским языком и популяризирующим его через социальные сети.