Касым-Жомарту Токаеву представлен отчет о деятельности АО НК «КазМунайГаз» за десять месяцев 2026 года, сообщает Акорда.

В ходе встречи с председателем правления компании Асхатом Хасеновым обсуждены результаты геологоразведки, развитие нефтегазовой инфраструктуры, увеличение производства газа и модернизация нефтеперерабатывающих заводов.

Асхат Хасенов сообщил, что капитализация национальной компании на сегодняшний день составляет 22 трлн тенге. Финансовая устойчивость позволяет реализовывать масштабные инвестиционные проекты общей стоимостью 16,7 трлн тенге.

Особое внимание было уделено геологоразведке. Компания приняла программу геологоразведочных работ на 2026–2030 годы, предусматривающую реализацию 23 проектов. В их рамках планируется провести сейсморазведку объемом 60 тыс. погонных километров и пробурить 26 поисково-разведочных скважин. Общий геологический ресурсный потенциал оценивается в 4,7 млрд тонн условного топлива.

Кроме того, «КазМунайГаз» продолжает доразведку действующих месторождений. В промышленную разработку уже введены Карасор Западный в Атырауской области и Прибрежная зона Каражанбаса в Мангистауской области. Также внедряются цифровые двойники месторождений с использованием искусственного интеллекта.

В ходе встречи Асхат Хасенов доложил о проектах по увеличению производства товарного газа в краткосрочной перспективе – с 2,6 до 4,5 млрд кубометров. В Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ведется строительство газовых объектов. Параллельно продолжается работа по развитию дополнительных экспортных маршрутов.

За отчетный период отечественные нефтеперерабатывающие заводы переработали 14,9 млн тонн нефти. По итогам текущего года ожидается увеличение производства светлых нефтепродуктов на 800 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом.

Продолжается также расширение мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн и Павлодарского нефтехимического завода — с 6 до 9 млн тонн в год.

Отдельно глава национальной компании представил ход реализации крупных нефтегазохимических проектов в Атырауской области, включая производство полиэтилена и строительство газосепарационного комплекса.

Также были рассмотрены социальные и экологические инициативы компании. В рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан» с начала года сотрудники «КазМунайГаза» высадили 386 тыс. деревьев.

По итогам встречи Глава государства поручил продолжить системную работу по реализации геологоразведочных и инвестиционных проектов.