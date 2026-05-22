Президент принял губернатора Токио

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Токио Юрико Коикэ.

Президент подчеркнул символичность визита губернатора Токио Юрико Коикэ, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что под руководством Юрико Коикэ Токио считается одним из самых безопасных, чистых и эффективно управляемых мегаполисов мира.

"Мы рассматриваем Вас как выдающегося политика мирового уровня. Ваше дальновидное руководство и многолетняя служба своей стране заслуживают глубокого уважения. В Казахстане Вас знают как проверенного временем друга, партнера и государственного деятеля. Мы придаем особое значение Вашим усилиям, направленным на популяризацию истории и культуры Казахстана, которые способствуют сближению наших народов", – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Японию, состоявшийся в прошлом году, по итогам которого двусторонние отношения были выведены на качественно новый уровень.

"Я ознакомился с программой «Умного города» в Токио. Это было интересно для нас, так как мы в Казахстане также продвигаем концепцию Smart City. Убежден, что Ваш визит в Астану будет очень полезным, поскольку мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере управления мегаполисом", – сказал Глава государства.