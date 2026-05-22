Президент принял губернатора Токио
Сегодня 2026, 13:24
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Токио Юрико Коикэ.
Президент подчеркнул символичность визита губернатора Токио Юрико Коикэ, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что под руководством Юрико Коикэ Токио считается одним из самых безопасных, чистых и эффективно управляемых мегаполисов мира.
"Мы рассматриваем Вас как выдающегося политика мирового уровня. Ваше дальновидное руководство и многолетняя служба своей стране заслуживают глубокого уважения. В Казахстане Вас знают как проверенного временем друга, партнера и государственного деятеля. Мы придаем особое значение Вашим усилиям, направленным на популяризацию истории и культуры Казахстана, которые способствуют сближению наших народов", – подчеркнул Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Японию, состоявшийся в прошлом году, по итогам которого двусторонние отношения были выведены на качественно новый уровень.
"Я ознакомился с программой «Умного города» в Токио. Это было интересно для нас, так как мы в Казахстане также продвигаем концепцию Smart City. Убежден, что Ваш визит в Астану будет очень полезным, поскольку мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере управления мегаполисом", – сказал Глава государства.
Губернатор Токио поблагодарила Президента за теплый прием.
Собеседники также рассмотрели возможности установления партнерства в таких ключевых сферах, как цифровые технологии, международные финансы и образование."Высоко оцениваю Ваше лидерство, а также проводимые Вами институциональные реформы, направленные на рост экономики, развитие искусственного интеллекта, цифровизации и инвестиционной привлекательности страны. Будучи крупнейшей экономикой региона и обладая значительными ресурсами, Казахстан укрепляет свою роль в качестве ключевого хаба Центральной Азии, соединяющего Европу и Азию", – отметила Юрико Коикэ.
