Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с министром энергетики Ерланом Аккенженовым, передает BAQ.kz.

В ходе встречи Президент заслушал отчёт о текущей ситуации в топливно-энергетическом комплексе, реализации ключевых инвестиционных проектов и планах по дальнейшему развитию отрасли.

Ерлан Аккенженов доложил об устойчивой динамике добычи нефти, а также сообщил о масштабных планах по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

«В рамках реализации проектов предусмотрено расширение Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год, Атырауского НПЗ — с 5,5 до 6,7 млн тонн и Павлодарского ПНХЗ — с 5,5 до 9 млн тонн», — сообщил министр.

Кроме того, глава ведомства проинформировал о вводе новых энергетических мощностей до 2029 года. В текущем году планируется завершить строительство ТЭЦ-2 в Алматы, а также электростанций на базе парогазовой установки в Кызылординской и Туркестанской областях. Также была представлена информация о ходе разработки национального проекта «Развитие угольной генерации».

По итогам встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора.

«Необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию всех запланированных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также акцентировал внимание на важности технологической модернизации отрасли.