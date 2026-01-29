Глава государства принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено об итогах отправления правосудия за 2025 год и планах на предстоящий период.

Асламбек Мергалиев сообщил, что в целом сохранена стабильность качества правосудия: 98,8% судебных актов не были скорректированы вышестоящими судебными инстанциями.

Благодаря системным мерам в рамках административной юстиции улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с госорганами: 4,5 тыс. актов адморганов и должностных лиц признаны незаконными.

Доля применения примирительных процедур по гражданским делам составила 45,9%, по административным делам – 11,8%. Дел об административных правонарушениях стало меньше на 11,8% (снижение с 500 тыс. до 441 тыс.)

В результате применения акта амнистии судами освобождены от наказания 583 лица, от дальнейшего отбывания наказания – свыше 5 тыс. осужденных, сокращены сроки наказания 9,2 тыс. гражданам.

Доля отказов в санкционировании содержания под стражей увеличилась с 25,7% до 37,5%.

При этом вдвое чаще назначался домашний арест вместо содержания под стражей (рост с 2 786 до 5 019). Этому способствовало расширение применения электронных браслетов (с 954 до 2 283 лиц), что позволяет оптимизировать бюджетные расходы и сохранять социальные связи подследственных.

Отмечена высокая востребованность кассационных судов: за полгода в них было подано более 16,2 тыс. жалоб и протестов против 9,8 тыс. за аналогичный период 2025 года в Верховный суд.

Рост доли судебных актов, скорректированных кассацией: по гражданским делам – с 3% до 18%, по уголовным – с 8% до 28%.

Председатель Верховного суда проинформировал, что согласно данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судебной системе за 3 года вырос с 55,2% в 2023 году до 63,2% в настоящее время.

Президент подчеркнул важность реализации принципа "Закон и Порядок", обеспечения доступа граждан к справедливой судебной защите, приоритета верховенства закона и повышения доверия общества к судебной системе.