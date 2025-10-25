Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Аналогичные церемонии проходят сегодня во всех регионах страны.
Сегодня, 11:51
Фото: Akorda.kz
На площади перед резиденцией Акорда состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие приурочено ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, передаёт BAQ.KZ.
В начале церемонии начальник роты Почетного караула отдал Главе государства рапорт. После этого был торжественно поднят Государственный флаг Республики Казахстан и прозвучал Государственный гимн.
Как сообщили в администрации Президента, аналогичные церемонии поднятия Государственного флага проходят сегодня во всех регионах страны.
