На площади перед резиденцией Акорда состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Мероприятие приурочено ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

В начале церемонии начальник роты Почетного караула отдал Главе государства рапорт. После этого был торжественно поднят Государственный флаг Республики Казахстан и прозвучал Государственный гимн.

Как сообщили в администрации Президента, аналогичные церемонии поднятия Государственного флага проходят сегодня во всех регионах страны.