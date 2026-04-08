Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и Главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира. Об этом сообщил Советник Президента - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает BAQ.kz.

«Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости Президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.