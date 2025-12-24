Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал обратить особое внимание на опыт Японии по внедрению передовых решений в систему государственного управления, подчеркнув важность развития искусственного интеллекта и цифровых технологий, передаёт BAQ.KZ.

Президент напомнил, что на прошлой неделе находился с официальным визитом в Японии, в ходе которого провёл встречу с губернатором Токио. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах, включая цифровые технологии и внедрение инновационных управленческих решений.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках визита ознакомился с проектом Smart City в Токио, который демонстрирует эффективное использование цифровых инструментов в управлении городской инфраструктурой и государственными процессами.

"Япония весьма успешно внедряет передовые решения в систему государственного управления. Мы договорились об обмене опытом в данной сфере", — подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, развитие искусственного интеллекта и цифровизации должно стать одним из ключевых направлений модернизации системы госуправления в Казахстане.