Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления обозначил ключевые направления развития науки в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что развитие прикладной науки является одной из приоритетных задач для страны.

«Развитие прикладной науки – исключительно важная задача для нашей страны. Очень хорошим показателем служит увеличение количества проектов в этой сфере. Прежде всего стоит отметить, что сегодня университеты постепенно превращаются в технологические хабы, где создаются инновационные решения и новые разработки», - заявил Токаев.

В качестве примера он привёл достижение казахстанских ученых.

«В прошлом году врачи Центра сердца University Medical Center создали уникальную разработку - инновационный медицинский аппарат ALEM. Это устройство позволяет поддерживать функциональность донорского органа вне тела человека более 24 часов. Подобные открытия демонстрируют высокий потенциал казахстанской науки», - отметил Президент.

При этом глава государства указал и на существующие проблемы в отрасли.

«В этой сфере остается немало нерешенных вопросов. Необходимо обеспечить жесткую дисциплину и четкую приоритизацию в финансировании науки. Главной целью должно быть не формальное освоение бюджета, а реализация проектов, которые действительно приносят пользу обществу», - подчеркнул он.

Подготовка кадров и наукограды

Отдельное внимание Токаев уделил подготовке специалистов инженерно-технического профиля.

«Самое пристальное внимание следует уделять подготовке квалифицированных инженерно-технических кадров. В значительной степени ответственность за это лежит на высших учебных заведениях, поскольку именно в их стенах формируется интеллектуальный потенциал нации. Надлежащее исполнение вузами своих функций является ключевым фактором воспроизводства профессионалов», - заявил Президент.

Также он отметил важность развития наукоградов и внедрения технологий.

«Необходимо выработать действенные механизмы внедрения новых технологий в наукоградах и городах ускоренного развития. В настоящее время ведется работа по присвоению городу Курчатову статуса наукограда. Следует поощрять инвесторов, поддерживающих такие центры - это одна из важных задач для Правительства», - сказал Токаев.

Наука - на уровне Конституции

Глава государства также напомнил о принятии новой Конституции и её значении для науки.

«В преамбуле Основного закона впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций. Это означает, что всесторонняя поддержка этих сфер приобретает стратегическое значение, и, что особенно важно, развитие науки становится конституционной обязанностью государства», - подчеркнул Президент.

Он добавил, что новая Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года, и к этому времени законодательство должно быть приведено в соответствие с её нормами.