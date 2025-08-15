Президент произвёл кадровые перестановки в Минобороны
Новые назначения в оборонном ведомстве Казахстана.
Сегодня, 09:40
104Фото: Минобороны РК, Серик Бурамбаев
Распоряжениями Президента Республики Казахстан произведены кадровые назначения в системе Министерства обороны, передает BAQ.KZ.
Серик Бурамбаев назначен заместителем Министра обороны РК и освобождён от ранее занимаемой должности.
Канат Ниязбеков назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооружённых Сил Республики Казахстан.
Канат Ниязбеков
