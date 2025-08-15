  • 15 Августа, 10:21

Президент произвёл кадровые перестановки в Минобороны

Новые назначения в оборонном ведомстве Казахстана.

Фото: Минобороны РК, Серик Бурамбаев

Распоряжениями Президента Республики Казахстан произведены кадровые назначения в системе Министерства обороны, передает BAQ.KZ.

Серик Бурамбаев назначен заместителем Министра обороны РК и освобождён от ранее занимаемой должности.

Канат Ниязбеков назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооружённых Сил Республики Казахстан.

Канат Ниязбеков

