Выборы в маслихаты – Президент провел консультации с Премьер-Министром и Председателем Курултая
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел консультации с Премьер-министром и Председателем Курултая по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов всех уровней.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что полноценная работа маслихатов необходима для защиты законных интересов граждан, утверждения местных бюджетов и контроля за развитием регионов.
Президент выразил уверенность в том, что обновление депутатского корпуса значительно укрепит деятельность местных представительных органов.
Консультации прошли в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан. Свои предложения по рассматриваемому вопросу высказали Премьер-министр Олжас Бектенов и Председатель Курултая Айбек Дадебай.
По итогам встречи Президент сообщил, что примет итоговое решение в полном соответствии с основными положениями Конституции и с учетом высказанных мнений.
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