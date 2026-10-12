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⁠Выборы в маслихаты – Президент провел консультации с Премьер-Министром и Председателем Курултая

12 Октября 2026, 10:56
АВТОР
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@aqorda_resmi 12 Октября 2026, 10:56
12 Октября 2026, 10:56
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Фото: @aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел консультации с Премьер-министром и Председателем Курултая по вопросу досрочного прекращения полномочий маслихатов всех уровней.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что полноценная работа маслихатов необходима для защиты законных интересов граждан, утверждения местных бюджетов и контроля за развитием регионов.

Президент выразил уверенность в том, что обновление депутатского корпуса значительно укрепит деятельность местных представительных органов.

Консультации прошли в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан. Свои предложения по рассматриваемому вопросу высказали Премьер-министр Олжас Бектенов и Председатель Курултая Айбек Дадебай.

По итогам встречи Президент сообщил, что примет итоговое решение в полном соответствии с основными положениями Конституции и с учетом высказанных мнений.

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