Президент провел переговоры с Королем и Королевой бельгийцев в узком составе

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Королем и Королевой бельгийцев в узком составе. Глава государства назвал их первый государственный визит в Казахстан исторически важным событием, которое открывает новую главу двустороннего партнерства.

«Для меня большая честь приветствовать вас в Астане. Это исторический визит, который вызвал огромный интерес в нашем обществе. Я искренне признателен за то, что в состав представительной делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители Правительства и региональных властей, деловых кругов, академического сообщества и средств массовой информации. Будучи наследным принцем, Вы трижды посещали Казахстан. Мы высоко ценим Вашу приверженность развитию отношений с нашей страной и неизменно ощущаем Вашу поддержку», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал Бельгию проверенным временем и надежным партнером Казахстана в Европе.

«В следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы нам удалось выстроить тесные связи, основанные на искренней дружбе и взаимном уважении. Прочную основу нашего сотрудничества составляет непрерывный политический диалог. Мы внимательно следим за вашими достижениями. Они действительно впечатляют. Нам необходимо равняться на ваш пример и перенимать ваш опыт. Я с теплотой вспоминаю свой визит в Бельгию пять лет назад и состоявшиеся тогда содержательные переговоры. Мой повторный визит в Брюссель в июне этого года и переговоры с Премьер-министром Бартом Де Вевером подтвердили нашу общую приверженность дальнейшему укреплению партнерства», – сказал Глава государства.

Король Филипп и Королева Матильда выразили искреннюю благодарность Президенту Казахстана за теплый прием и гостеприимство. Они особо отметили социально-экономические успехи нашей страны и возросший авторитет Казахстана на международной арене.