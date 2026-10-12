Президент провел переговоры с Королем и Королевой бельгийцев в узком составе
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Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Королем и Королевой бельгийцев в узком составе. Глава государства назвал их первый государственный визит в Казахстан исторически важным событием, которое открывает новую главу двустороннего партнерства.
«Для меня большая честь приветствовать вас в Астане. Это исторический визит, который вызвал огромный интерес в нашем обществе. Я искренне признателен за то, что в состав представительной делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители Правительства и региональных властей, деловых кругов, академического сообщества и средств массовой информации. Будучи наследным принцем, Вы трижды посещали Казахстан. Мы высоко ценим Вашу приверженность развитию отношений с нашей страной и неизменно ощущаем Вашу поддержку», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент назвал Бельгию проверенным временем и надежным партнером Казахстана в Европе.
«В следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы нам удалось выстроить тесные связи, основанные на искренней дружбе и взаимном уважении. Прочную основу нашего сотрудничества составляет непрерывный политический диалог. Мы внимательно следим за вашими достижениями. Они действительно впечатляют. Нам необходимо равняться на ваш пример и перенимать ваш опыт. Я с теплотой вспоминаю свой визит в Бельгию пять лет назад и состоявшиеся тогда содержательные переговоры. Мой повторный визит в Брюссель в июне этого года и переговоры с Премьер-министром Бартом Де Вевером подтвердили нашу общую приверженность дальнейшему укреплению партнерства», – сказал Глава государства.
Король Филипп и Королева Матильда выразили искреннюю благодарность Президенту Казахстана за теплый прием и гостеприимство. Они особо отметили социально-экономические успехи нашей страны и возросший авторитет Казахстана на международной арене.
«Казахстан – очень важная для нас страна, которая демонстрирует высокие темпы развития. Большое значение имеет и весь регион Центральной Азии. Мы в Бельгии проявляем большой интерес к Вашему региону и приехали сюда в сопровождении представительной делегации. Безусловно, мы хорошо знаем друг друга. На протяжении 35 лет наши страны поддерживают прекрасные отношения, и мы намерены отметить эту знаменательную дату. Вместе с тем мы убеждены, что можем вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень. В состав делегации, прибывшей со мной, вошли представители самых разных перспективных отраслей, ориентированных на будущее. Г-н Президент, я также знаю, что Вы изменили свой график, чтобы уделить нам время и сопровождать нас. Мы глубоко тронуты этим жестом. Мы высоко ценим оказанную Вами честь и время, которое Вы нам уделили», – сказал Король бельгийцев Филипп.
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