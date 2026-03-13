Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по проекту Digital Qazaqstan раскритиковал банки второго уровня за медленное подключение к системе межбанковских QR-платежей и переводов, передает BAQ.kz.

Глава государства напомнил, что в Казахстане уже создана цифровая финансовая инфраструктура, которая позволяет проводить межбанковские QR-платежи и переводы, а также использовать цифровой тенге.

По словам Президента, внедрение этой системы должно сделать финансовые операции быстрее и дешевле для граждан.

«По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

При этом глава государства обратил внимание на то, что не все банки выполняют требования законодательства.

«Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования», - подчеркнул Президент.

По мнению Токаева, полноценное внедрение цифровых платежных инструментов является важным элементом развития современной финансовой системы и повышения удобства для граждан и бизнеса.