Президент раскритиковал банки за медленное внедрение QR-платежей
Президент Казахстана заявил, что крупнейшие банки страны медлят с подключением к национальной цифровой финансовой инфраструктуре, несмотря на закрепленную законом обязательность.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по проекту Digital Qazaqstan раскритиковал банки второго уровня за медленное подключение к системе межбанковских QR-платежей и переводов, передает BAQ.kz.
Глава государства напомнил, что в Казахстане уже создана цифровая финансовая инфраструктура, которая позволяет проводить межбанковские QR-платежи и переводы, а также использовать цифровой тенге.
По словам Президента, внедрение этой системы должно сделать финансовые операции быстрее и дешевле для граждан.
«По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
При этом глава государства обратил внимание на то, что не все банки выполняют требования законодательства.
«Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования», - подчеркнул Президент.
По мнению Токаева, полноценное внедрение цифровых платежных инструментов является важным элементом развития современной финансовой системы и повышения удобства для граждан и бизнеса.
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- В Атырау задержан подозреваемый в истязании 19-летней девушки
- Власти Ирана пригрозили протестующим против режима смертью
- В WhatsApp распространяется информация о найденном трупе в Актобе
- МИД, Генпрокуратура и КНБ прокомментировали информацию о недвижимости казахстанцев в Дубае