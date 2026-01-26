Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал подход к цифровизации правоохранительных органов, указав на неэффективное и бессистемное расходование бюджетных средств. Об этом Глава государства заявил на совещании в Генеральной прокуратуре, передает BAQ.KZ.

По его словам, каждое ведомство разрабатывает собственные цифровые инструменты без единой системы и общих стандартов. В результате одни органы успешно внедряют инновации, тогда как другие продолжают тратить бюджетные средства, не достигая ощутимых результатов.

"Нет необходимости бездумно тратить деньги, пытаясь создать что-то новое. Нужно выстроить единую цифровую экосистему с четкой структурой и общими технологическими стандартами для силовых структур", — подчеркнул Президент.

Токаев поручил Правительству провести анализ и проверку всех внедренных цифровых решений с целью повышения их эффективности.