Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о низкой эффективности финансирования науки и наличии серьезных нарушений в этой сфере, передает BAQ.KZ.

О финансировании и эффективности науки

Глава государства отметил, что ежегодно на науку выделяются значительные средства, однако их отдача остается низкой.

«Ежегодно на науку выделяется более 200 млрд тенге и даже больше, то есть до 500 млн долларов. Это вообще-то приличные деньги для Казахстана. Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно», - заявил Президент.

По его словам, Генеральная прокуратура выявила многочисленные финансовые нарушения в профильных структурах.

«Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция – это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе. Отсутствуют жесткие фильтры и преграды, которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств. Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается», - подчеркнул он.

Президент поручил правительству разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации.

О нарушениях и системных проблемах

Президент также раскритиковал работу Фонда науки. По его словам, Фонд науки получил новые функции для стимулирования инноваций, но по факту занимается имитацией деятельности.

«Вроде бы наука существует, но реальных практических результатов не приносит. Мне доложили, что из более чем трех тысяч прикладных научных проектов полезные итоги для коммерциализации получены лишь по 193 проектам, а на рынок вышли всего 29. То есть индустриальный эффект, отдача – минимальные, это приходится констатировать», - отметил Токаев.

Он добавил, что в настоящее время расследуются 11 уголовных дел, связанных с финансированием научных проектов.

«Земельные участки, выделенные под создание современных производств, простаивают. При этом Фонд науки, допустивший серьезные просчеты в своей работе, не стал возвращать выделенные ему государственные средства, уже не говоря об обращении в правоохранительные органы. Вроде как ничего не произошло. Между тем сами правоохранительные органы выявили переводы денежных средств, полученных в виде грантов, сотрудникам Национального центра государственной научно-технической экспертизы и Фонда науки», - заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что причины такого "печального" инцидента кроются в размытой ответственности, слабом контроле и низком уровене оцифровки процессов. Такие ситуации дискредитируют научную общественность.

«Все научные разработки должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики. Конечно, есть и успешные примеры развития казахской науки, посыпать голову пеплом не стоит, но, если мы хотим достичь успеха, нужно извлекать уроки из неудач. Надо говорить правду. Я категорически против приукрашивания действительности, но в то же время не приемлю пустозвонство, краснобайство и победные реляции, – заявил Глава государства», - сказал Глава государства.