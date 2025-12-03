Глава государства резко высказался в адрес профильных министерств, которые, по его словам, затягивают решение назревших проблем развития авиационной отрасли. Президент поручил Правительству немедленно приступить к работе и в оперативном режиме устранить конкретные системные перекосы, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на необходимость пересмотра тарифной политики в аэропортах. Он отметил, что за последние 10 лет тарифы повышались лишь один раз — в текущем году.

"Сдерживание тарифов приводит к высокому износу инфраструктуры. Пересмотр тарифов должен гарантировать улучшение сложившейся ситуации. Но при этом важно обеспечить сбалансированный подход без резкого роста цен", — заявил Президент.

Он подчеркнул, что принцип "тариф в обмен на инвестиции" должен стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы.

Токаев также раскритиковал чрезмерную зарегулированность неавиационных услуг в аэропортах — от сложных конкурсных процедур до коротких сроков договоров с бизнесом.