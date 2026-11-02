Президент рассказал, как Qarmet удалось выйти из многомиллиардных убытков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с коллективом и членами профсоюза Qarmet в Темиртау рассказал о финансовых результатах предприятия, ходе модернизации и новых социальных программах, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что еще недавно металлургический комбинат находился в сложном положении. По его словам, принятые меры позволили изменить ситуацию и вернуть предприятие к прибыльной работе.

«Принятые решительные меры позволили переломить ситуацию, придать мощный импульс развитию уникального комбината. Благодаря оптимизации расходов и привлечению инвестиций компания преодолела период многомиллиардных убытков. В результате в прошлом году Qarmet вышел на чистую прибыль при общей выручке 1,1 трлн тенге. Развернута масштабная программа модернизации предприятия. На ее реализацию до 2028 года будет направлено 3,5 млрд долларов. Особое внимание уделяется внедрению в производство передовых технологий и цифровых решений. Взяты на особый контроль вопросы организации и безопасности труда», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил социальные проекты компании. В частности, Qarmet за собственные средства полностью восстановил трамвайное сообщение в Темиртау. Во время рабочей поездки Президент лично проехал на трамвае и положительно оценил эту инициативу.

«К примеру, предприятием за свой счет полностью восстановлено трамвайное сообщение в Темиртау. Только что я проехался на трамвае, одобрил данную инициативу. Я думаю, хорошее дело сделано для жителей Темиртау. Компания инициировала социальную программу «Болашаққа жол» («Путь в будущее») для обучения и трудоустройства молодых специалистов. На первом этапе она охватит около 500 человек из разных регионов. Программа отвечает растущим потребностям страны в квалифицированных кадрах, в первую очередь в специалистах рабочих профессий. Рассчитываю, что к ней присоединятся и другие крупные предприятия», – сказал Глава государства.

Программа «Болашаққа жол» рассчитана на подготовку и трудоустройство молодежи. На первом этапе участие в ней смогут принять около 500 человек из разных регионов Казахстана.