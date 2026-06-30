Президент рассказал о росте заработных плат учителей, медиков и соцработников

За последние три года заработные платы учителей, врачей и социальных работников в Казахстане выросли на 50–100%. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Главы государства, повышение благосостояния граждан и развитие человеческого капитала остаются одними из главных приоритетов государственной политики.

"Развивается и отечественная медицина. В целом по стране с 2019 года построено около 1300 медицинских объектов. Средняя продолжительность жизни граждан составляет практически 76 лет. По данным Всемирного банка, Казахстан лидирует по этому показателю в регионе, что, несомненно, является значимым индикатором развития нашей страны. Всем гражданам, независимо от их статуса застрахованности, гарантирована базовая медицинская помощь. Кроме того, нашим соотечественникам доступны самые высокотехнологичные медицинские услуги – от нейрохирургии до репродуктивной медицины", – сказал Президент.

Токаев отметил, что государство последовательно повышает престиж профессий, связанных с социальной сферой, создавая более достойные условия труда для педагогов, врачей и социальных работников.

"Параллельно мы создаем достойные условия труда для тех, кто посвятил себя служению обществу, конкретными действиями поднимаем престиж профессий педагога и врача. Заработная плата учителей, медиков и социальных работников планомерно повышается. За последние три года существенное увеличение окладов – от 50 до 100 процентов – получили более одного миллиона двухсот тысяч человек", – подчеркнул Глава государства.

Президент также напомнил, что государство продолжает расширять меры поддержки детей и молодежи. По его словам, благодаря конституционной реформе Казахстан первым в регионе направил часть доходов от использования природных ресурсов непосредственно будущим поколениям.

"Благодаря специальной конституционной норме мы первыми в регионе трансформировали природные богатства в реальный стартовый капитал граждан. Программа "Нацфонд – детям" доказала свою высокую эффективность: за три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов наших юных граждан. Логическим продолжением этой системной заботы стали накопительная система "Келешек" и комплексная поддержка одаренных детей – победителей международных олимпиад. Именно так мы понимаем инвестиции в будущее", – заявил Токаев.

Глава государства отметил, что в стране продолжает совершенствоваться система социальной защиты населения. По его словам, адресная помощь сегодня предоставляется с использованием цифровых технологий, а законодательные изменения позволили решить ряд давно назревших социальных вопросов.

"В Казахстане выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи. Эта помощь должна направляться действительно нуждающимся людям. Поддержка оказывается в электронном формате с помощью технологических возможностей "Цифровой карты семьи". Благодаря настойчивости депутатов Парламента решен крайне болезненный вопрос работников вредных производств, которые теперь имеют законное право на социальную выплату и переход на более легкий труд с 55 лет и до достижения пенсионного возраста", – отметил Президент.

Отдельно Токаев остановился на законодательных инициативах, направленных на защиту населения.