Президент рассказал о восстановлении Северного Арала и призвал усилить меры по Каспию

Касым-Жомарт Токаев на Каспийском экологическом саммите привел примеры восстановления природы в Казахстане и заявил, что накопленный опыт можно перенести на сохранение экосистемы Каспийского моря.

Глава государства сообщил, что площадь Северного Арала удалось увеличить на 36%. Это сказалось на качестве воды, рыбных запасах и экономической жизни прилегающих территорий.

«Нам удалось увеличить на 36 процентов площадь Северного Арала. Как следствие, улучшилось качество воды, восстановились рыбные запасы, постепенно возрождается экономическая жизнь прилегающих территорий», - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на сохранении биоразнообразия. По его словам, в Казахстане восстановлена численность сайгаков, поддерживается популяция снежного барса, в естественную среду возвращают редкие виды животных.

«Полагаем, этот положительный опыт применим и для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря», - подчеркнул Глава государства.

Президент рассказал и о программе по восстановлению туранского тигра.

«Мы реализуем специальную программу по восстановлению туранского тигра, и в этой связи я хотел бы выразить признательность Правительству Российской Федерации и лично Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за направление нескольких особей уникального животного - амурского тигра, которые сейчас успешно адаптируются к нашим условиям», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан поддержал создание комиссии по обмелению Каспия

Глава государства сообщил, что международно-правовая и институциональная база сотрудничества по Каспию уже сформирована.

Он напомнил о Тегеранской конвенции, со дня вступления которой в силу в этом году исполняется 20 лет. Президент отметил вклад Программы ООН по окружающей среде.

Казахстан поддерживает предложение Азербайджана о создании Межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря на уровне заместителей премьер-министров.

Прикаспийские государства, в свою очередь, одобрили предложение Казахстана разработать Межгосударственную программу по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

«Мы высоко оцениваем работу всех международных партнеров и, конечно же, наших друзей по Каспийскому морю - прикаспийских государств. Но принимаемых мер все же недостаточно», - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал перейти к согласованным действиям, чтобы смягчить последствия обмеления Каспия и помочь экономикам и экосистемам стран региона приспособиться к происходящим изменениям.